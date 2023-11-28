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Жильё в Ужвентис, Литва

1 объект найдено
Дом в Ужвентис, Литва
Дом
Ужвентис, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Дома стоят в центральной части города Кражи, рядом с школой, приходом, поликлиниками, городс…
€32,000
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