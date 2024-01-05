ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Земельные участки
Утенский уезд
Земельные участки в Утенский уезд, Литва
Очистить
62 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Bugai, Литва
Продаются два участка - 0,99 га и 3,51 га (всего 4,5 га) на берегу озера Дирда, Рокишкисский…
€37,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Klabiniai, Литва
В живописном месте на берегу реки Виринта в Молитусском районе сав., в селе Клабиняй продают…
€30,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Paskonys, Литва
Продается между двумя озерами участок земли 6,2 га в слое. Мольтас р. себя. Участок граничит…
€65,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Nerupis, Литва
€70,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Аникщяй, Литва
€5,700
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Skudutiskis, Литва
Продаются участки в Молетас р., Пойма старая, Kaniūkai. РАЗДЕЛ 1 : - Площадь участка – 177 …
€10,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Karklyne, Литва
Shlevastų ka., Alionian sen., Shirvint r. sav. продал сельскохозяйственный участок 305 утра.…
€13,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Spraksiai, Литва
€22,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Kalviske, Литва
€91,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Gulbine, Литва
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Rudiliai, Литва
€35,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Утена, Литва
€5,200
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Varlyne, Литва
€35,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Jakstiskes I, Литва
€50,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Steponiskes, Литва
Савициноз, Кислород, Зарасян р. sav. участок площадью 10,25 га продается. СКЛИПАС: - Адрес …
€80,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Sudeikiai, Литва
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Veleikiai, Литва
€38,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Gailiunai, Литва
В ЛЕСОПЕРЕДАЧЕ, 13.99 ARS SKLYP - ЗАГОРОДНЫЙ ОБУОЛЬС ПРОДАЖА, В ПРОДАЖЕ. ____ ОБЩАЯ ИНФОРМА…
€30,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Gulbine, Литва
Клиринг мстл.Молетай р., жилой участок земли 78-го века продается недалеко от озера Кимент. …
€14,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Gailiunai, Литва
Земельный участок на продажу в деревне Гейлиес. Площадь 3,5401 га.; ПРЕИМУЩЕСТВО: - Ускорить…
€16,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Gulbine, Литва
НЕ-В МОЛЕ ГОРОД, ЛАБАНОР РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ЛАБАНОР В ЛАБАНОР ПОДЛЕЖАЩИЙ 9,53 ГА СУММАРНЫЙ С…
€149,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Alausai, Литва
Продается лесной участок с берегом озера. - 36,8 лесной участок на продажу в деревне Алауз,…
€49,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Prutele, Литва
PDO SKLYP /ОДИОН ДЛЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, НОМЕРА И ЭКСКЛЮЗИВ SKLYPE - ЭТО ПРЕ…
€118,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Laumikoniai, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 9,10 га, из которого продается 75100 га лесных угодий …
€80,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Jonydziai, Литва
КОММЕРЧЕСКИЙ СКЛИП С ИСКЛЮЧЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕД МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГОЙ A6. ХОРОШИЙ МАТОМ ОТ…
€70,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством
Gulbine, Литва
До 5d. октября для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь по электронн…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kuikiai, Литва
УПОМИНАЕТСЯ В СМЕНЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОСЛЕДНЕГО 27.81 VENCAVO ECHROOM Берега озера Венкаво оч…
€65,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Gulbine, Литва
0,6 500 га сельскохозяйственный участок для продажи в Cizurous, Дубинг старый, Молит р.сав.,…
€5,200
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Gulbine, Литва
80 сельскохозяйственный участок на продажу Дубинги к, Молыт р.сав. красивое место рядом с оз…
€12,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Зарасай, Литва
1,2 га участок на продажу с берегом озера Зарас р. себя. Цибуляр к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адре…
€40,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL