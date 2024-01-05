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Земельные участки в Утенский уезд, Литва

62 объекта найдено
Земельные участки в Bugai, Литва
Земельные участки
Bugai, Литва
Продаются два участка - 0,99 га и 3,51 га (всего 4,5 га) на берегу озера Дирда, Рокишкисский…
€37,500
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Земельные участки в Klabiniai, Литва
Земельные участки
Klabiniai, Литва
В живописном месте на берегу реки Виринта в Молитусском районе сав., в селе Клабиняй продают…
€30,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Paskonys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Paskonys, Литва
Продается между двумя озерами участок земли 6,2 га в слое. Мольтас р. себя. Участок граничит…
€65,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Nerupis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Nerupis, Литва
€70,000
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Земельные участки в Аникщяй, Литва
Земельные участки
Аникщяй, Литва
€5,700
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Земельные участки в Skudutiskis, Литва
Земельные участки
Skudutiskis, Литва
Продаются участки в Молетас р., Пойма старая, Kaniūkai. РАЗДЕЛ 1 : - Площадь участка – 177 …
€10,000
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Земельные участки в Karklyne, Литва
Земельные участки
Karklyne, Литва
Shlevastų ka., Alionian sen., Shirvint r. sav. продал сельскохозяйственный участок 305 утра.…
€13,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Spraksiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Spraksiai, Литва
€22,000
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Земельные участки в Kalviske, Литва
Земельные участки
Kalviske, Литва
€91,800
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Земельные участки в Gulbine, Литва
Земельные участки
Gulbine, Литва
€45,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Rudiliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Rudiliai, Литва
€35,000
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Земельные участки в Утена, Литва
Земельные участки
Утена, Литва
€5,200
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Земельные участки в Varlyne, Литва
Земельные участки
Varlyne, Литва
€35,000
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Земельные участки в Jakstiskes I, Литва
Земельные участки
Jakstiskes I, Литва
€50,000
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Земельные участки в Steponiskes, Литва
Земельные участки
Steponiskes, Литва
Савициноз, Кислород, Зарасян р. sav. участок площадью 10,25 га продается. СКЛИПАС: - Адрес …
€80,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Sudeikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Sudeikiai, Литва
€150,000
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Земельные участки в Veleikiai, Литва
Земельные участки
Veleikiai, Литва
€38,000
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Земельные участки в Gailiunai, Литва
Земельные участки
Gailiunai, Литва
В ЛЕСОПЕРЕДАЧЕ, 13.99 ARS SKLYP - ЗАГОРОДНЫЙ ОБУОЛЬС ПРОДАЖА, В ПРОДАЖЕ. ____ ОБЩАЯ ИНФОРМА…
€30,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Gulbine, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Gulbine, Литва
Клиринг мстл.Молетай р., жилой участок земли 78-го века продается недалеко от озера Кимент. …
€14,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Gailiunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Gailiunai, Литва
Земельный участок на продажу в деревне Гейлиес. Площадь 3,5401 га.; ПРЕИМУЩЕСТВО: - Ускорить…
€16,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Gulbine, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Gulbine, Литва
НЕ-В МОЛЕ ГОРОД, ЛАБАНОР РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ЛАБАНОР В ЛАБАНОР ПОДЛЕЖАЩИЙ 9,53 ГА СУММАРНЫЙ С…
€149,000
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Земельные участки в Alausai, Литва
Земельные участки
Alausai, Литва
Продается лесной участок с берегом озера. - 36,8 лесной участок на продажу в деревне Алауз,…
€49,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Prutele, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Prutele, Литва
PDO SKLYP /ОДИОН ДЛЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, НОМЕРА И ЭКСКЛЮЗИВ SKLYPE - ЭТО ПРЕ…
€118,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Laumikoniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Laumikoniai, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 9,10 га, из которого продается 75100 га лесных угодий …
€80,000
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Земельные участки в Jonydziai, Литва
Земельные участки
Jonydziai, Литва
КОММЕРЧЕСКИЙ СКЛИП С ИСКЛЮЧЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕД МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГОЙ A6. ХОРОШИЙ МАТОМ ОТ…
€70,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Gulbine, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Gulbine, Литва
До 5d. октября для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь по электронн…
€250,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kuikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kuikiai, Литва
УПОМИНАЕТСЯ В СМЕНЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОСЛЕДНЕГО 27.81 VENCAVO ECHROOM Берега озера Венкаво оч…
€65,000
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Земельные участки в Gulbine, Литва
Земельные участки
Gulbine, Литва
0,6 500 га сельскохозяйственный участок для продажи в Cizurous, Дубинг старый, Молит р.сав.,…
€5,200
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Земельные участки в Gulbine, Литва
Земельные участки
Gulbine, Литва
80 сельскохозяйственный участок на продажу Дубинги к, Молыт р.сав. красивое место рядом с оз…
€12,000
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Земельные участки в Зарасай, Литва
Земельные участки
Зарасай, Литва
1,2 га участок на продажу с берегом озера Зарас р. себя. Цибуляр к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адре…
€40,000
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