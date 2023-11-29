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Коммерческая недвижимость в Укмерге, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая в Укмерге, Литва
Коммерческая
Укмерге, Литва
Площадь 86 м²
Этаж 1
ПРОДАВАТЬ ПАТАЛЫ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ОДИНОЧНИКАМ ВЕКМЕРГИИ ДЛЯ ВАШИХ НУЖНОСТЕЙ - 86,27 кв.м. про…
€90,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Укмерге, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Укмерге, Литва
Площадь 1 764 м²
Этаж 1
Продается здание - Столовая - Ресторан в Укмерге Оборудован 1764, 09 кв.м 2 здание с подвало…
€850,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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