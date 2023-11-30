Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Тракай

Земельные участки в Тракай, Литва

16 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
Описание: Продается сельскохозяйственный участок 2 га Тракайского района. Варник к. По бере…
€30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Тракай, Литва
ПОТОК ХА 1.79 РАЗДЕЛ С ЛЕСОВАНИЕМ И АФСАЛИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ БАХОРИК К, ТРАК Р. Участок расп…
€14,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Тракай, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Тракай, Литва
РАМИОХЕ, В ОТЛИЧНОМ МЕСТЕ, ВОС 20 МИН. ИЗ ГОРОДА VILNIA CENTRO, PDO OF SELECT С ИНДИВИДУАЛЬН…
€29,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
Участок 19,99 акров жилой недвижимости продается рядом с Тракай. На асфальт ~ 130 м. Красив…
€22,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
-Продается участок площадью 2,08 га в деревне Старый Интерупио ( Тракские районы. ) между оз…
€52,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
30 участок недвижимости на продажу в Высоком Семенику, Лентварио сен. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отличн…
€30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
€4,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 29896 га с частью леса, Тракай р. старые соу…
€18,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
€110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
26.45 ARS ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ В ТРАКЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи участка: 1100 евро за арре…
€30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством в Тракай, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Тракай, Литва
IN THE RAMIO LOCATION, FOR FOR FORESTIGATION, THE LIVAL SELECTION OF THE AGRICULTURAL AGRICU…
€15,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
ПОСЛЕДНИЕ 5 СКЛИП ! !!! Электричество - 36 кВт ( доставляется на каждый участок по цене ). !…
€38,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством в Тракай, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Тракай, Литва
В РАМИО-МЕСТЕ, ДЛЯ ПРОЦЕССА, ЖИВОТНЫЙ ВЫБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА. ЭТО ВНИМ…
€9,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
ПРОДАЖА УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЛЕДНИХ РАЗДЕЛЕНИЙ В ВЫСОКОМ! __________…
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
ПРОДАЕТСЯ 42 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЕРМАНЕНТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРМАНЦИИ ДЛЯ ХОРОШ…
€7,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
Площадь 32 100 м²
Промышленный участок с выходом с шоссе А4. Отличная видимость.Цель уже была изменена. Подход…
€699,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти