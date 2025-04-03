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Коммерческая недвижимость в Швянчёнис, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 806 м² в Швянчёнис, Литва
Коммерческое помещение 2 806 м²
Швянчёнис, Литва
Площадь 2 806 м²
Unsurbed premises for sale in excellent location, Lenepio str. 49, Švenčionys. The building …
$42,213
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Рейтинг 4.9 / 5:
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