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Квартиры в Швянчёнис, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Швянчёнис, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Швянчёнис, Литва
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Этаж 3/5
ERDVUS 4 НОМЕРА КУПИТЬ, С ВХОДНОЙ БАЛКОН. В светлой и уютной квартире продумана каждая дета…
€75,000
в месяц
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