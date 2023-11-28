Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Швенчёнеляй

Жильё в Швенчёнеляй, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Швенчёнеляй, Литва
Дом с Furnace heating
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ Просторный, хорошо оборудованный 5-комнатный дом у реки Жеймена в Шончяоне с ферме…
€110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти