Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Ширвинтский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Ширвинтском районе, Литва

1 объект найдено
Дом в Sirvintos, Литва
Дом
Sirvintos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
76,54 кв.м. дом в Sirvintų k., Širvintų r. sav. Есть 3 комнаты и кухня. На втором этаже можн…
$60,049
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ширвинтском районе, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти