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Дома в Ширвинтском районе, Литва

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Ширвинтос
3
10 объектов найдено
Дом в Муснинкай, Литва
Дом
Муснинкай, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Частный, недавно построенный поселок только 7 соседей вокруг Мишко, всего в 30 минутах от Ст…
$278,233
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Дом в Staskuniskis, Литва
Дом
Staskuniskis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный двухэтажный бревенчатый дом с уникальным чувством приватности и естественной гар…
$198,178
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Дом в Juknonys, Литва
Дом
Juknonys, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Строительство и ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ, ВСЕ ПРОИЗВОДСТВО! Усадьба продается на б…
$132,161
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Дом в Kazliskiai, Литва
Дом
Kazliskiai, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Зеленый, теплый, просторный дом площадью 182,90 кв. кв. с земельным участком площадью 14,99 …
$169,917
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Дом в Jakubonys, Литва
Дом
Jakubonys, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Открытые дни - 15 апреля с 12:00 до 13:00. Предварительная регистрация требуется по тел. (Вл…
$352,195
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Дом в Kazliskiai, Литва
Дом
Kazliskiai, Литва
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Уютный, аккуратный дом площадью 172,29 кв. м с атакованным 15-дюймовым участком в городе Шир…
$136,798
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TekceTekce
Дом в Mikalajunai, Литва
Дом
Mikalajunai, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Širvintų r. sav., Gelvonai, Mikalajūnų str. 19 часть дома продана (124,93 кв. м). Цена 12 00…
$13,989
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Дом в Ширвинтос, Литва
Дом
Ширвинтос, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продажа модернуса Дизайна на умном карридже - ваши котлы и комфортные касдиены! Фармакологи…
$300,325
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Дом в Juodiskiai, Литва
Дом
Juodiskiai, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Отправка 140 кв.м жилого дома с 60 полным местом MONOMEN K., IRVATED R. SAV. Просторный дом …
$70,843
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Дом в Bartkuskis, Литва
Дом
Bartkuskis, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
В крепости корма Баарткускио с удаленной горячей розеткой! PUKI LOCATION TO INSTALLATE AUTA…
$56,983
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Параметры недвижимости в Ширвинтском районе, Литва

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