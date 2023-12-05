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Дома в Ширвинтский район, Литва

13 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Mikalajunai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Mikalajunai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
€189,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Anciunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Anciunai, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
€129,000
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Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Gaveniai, Литва
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Gaveniai, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
€58,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Anciunai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Anciunai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
€49,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Sakalniskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Sakalniskes, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Ширвинт р. Я., Молодые века, Темные. Новые Даркерс г. 2 СТРАТЕГИСЛЕДЖ ДЛЯ продажи В ХОРОШЕМ …
€145,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Motiejunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Motiejunai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Ширвинт р. само., Motion k. на продажу уютный, аккуратный 75,74 кв. м. отремонтированный бре…
€115,000
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Дом в Medziukai, Литва
Дом
Medziukai, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
€128,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Kryziauka I, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Kryziauka I, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Усадьба продается в сердечном районе, старом Керно, в деревне Крест I. На участке есть шест…
€45,000
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Дом в Dailidzionys, Литва
Дом
Dailidzionys, Литва
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
€220,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Mikalajunai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Mikalajunai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
€189,900
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Mikalajunai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Mikalajunai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
€189,900
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Turlojiskes, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Turlojiskes, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗАТЬ САД С БОЛЬШОЙ 2.6-Й ЗЕМЛЕ ПОЛЕТА 27 КМ ОТ БУЛА М . Усадьба находится всего в …
€149,000
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Дом с гаражом в Kriveikiskis, Литва
Дом с гаражом
Kriveikiskis, Литва
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
СОД ТРИА, СТРОИТЕЛЬСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ - В ИСТОРИНЕ ЦЕРНМЕНТА МЫ КУЛЬТУРНО-РЕЗЕРВАТЫ, …
€960,000
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Параметры недвижимости в Ширвинтский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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