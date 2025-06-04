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Коммерческая недвижимость в Ширвинтском районе, Литва

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 469 м² в Kieliai, Литва
Коммерческое помещение 469 м²
Kieliai, Литва
Площадь 469 м²
Этаж 1
Širvintų r., Matthew, Širvintų g. 11 PARIJDAM 468,63 кв. м. BUSTATAS - STORAGE AND STOGINÉ. …
$96,874
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Коммерческое помещение 1 236 м² в Musninkeliai, Литва
Коммерческое помещение 1 236 м²
Musninkeliai, Литва
Площадь 1 236 м²
Этаж 1
Širvintų r. sav., Motiejūnų kalba production-storage farm. Общая площадь этажа - 1236 кв. м.…
$172,151
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Capital
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Коммерческое помещение 681 м² в Kiaukliai, Литва
Коммерческое помещение 681 м²
Kiaukliai, Литва
Площадь 681 м²
Этаж 1
Рамикос, ул. 7-1, Кяукляй, Zigulės sen., Širvintų r. sav. PAKALPA - GARAŽAS. Помещения распо…
$66,102
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Агентство
Capital
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