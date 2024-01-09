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Литва
Земельные участки
Шилутский район
Земельные участки в Шилутский район, Литва
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28 объектов найдено
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Татамишкяй, Литва
ПЕРЕД НЕМУНО НА СЕЛЛАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА 20900 га и 3000 га сельскохозяйственных участков дл…
€26,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Buikiske, Литва
€110,000
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Capital
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Земельные участки
Uzliekniai, Литва
СКЛИПАС: Площадь – 1,0174 га.,. Гладкая местность. Сельскохозяйственный пункт назначения, 31…
€5,400
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pakalne, Литва
€79,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Macikai, Литва
УЧАСТОК ЗЕМЛИ СО ЗДАНИЕМ ПРОДАЕТСЯ В ПРИГОРОДЕ ТЕПЛА ВОЗЛЕ ЛЕСА И РЕК ШЫША Продается земельн…
€16,000
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Земельные участки
Macikai, Литва
€4,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Шилуте, Литва
3 ГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОСТОЯННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ К. Продает…
€12,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Русне, Литва
33.30 ПЛОЩАДЬ ДОМ НА ЮГ В РУСИНДЕ ПРОДАЖА ДЛЯ НЕМУН (АТМАТОС) UPE Участок площадью 33,30 акр…
€85,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Татамишкяй, Литва
ПЕРЕД NEMUNO ( ATMATOS ) UPOS SELLATION 3.4371 HA LAND SECTION Просторный участок земли 3437…
€150,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Uostadvaris, Литва
ПОТОК ДОМА 61,70 АРС В ПРОДАЖЕ РОССИИ UOSTADVARIO K. Удивительная природа, место, подходящее…
€30,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Macikai, Литва
€5,000
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Capital
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Земельные участки
Macikai, Литва
€12,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Syskrante, Литва
ВЫБОР ДОМА 27.20 ARS + 28.05 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОБЛАСТЬ ДЛЯ НЕМУНО ( ATMATOS ) Удивительна…
€90,000
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Capital
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Земельные участки
Jurgaiciai, Литва
IN THE RAMIO LOCATION, 4.6397 HA RECREATIVE LAST LAND SEN, JOMANTS K. WITH DALIMIN FOREST M…
€29,990
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Macikai, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОПУБЛИКАЦИИ 92,97 ARS MACIC K. 92,97 акра сельскохозяйственной п…
€12,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Suvernai, Литва
ВЫБОР ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ 0,7248 ГА КРАТКОСТЬ К. НЕ ИМЕЮТ ПРИДВОРНЫХ ЗНАКОВ Более подробна…
€24,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Macikai, Литва
14.39 АРИР ДОМ ЮЖНЫЙ МАКИК К., Х.ЗУДЕРМАНО Г. 49 Продается обычный прямоугольный участок наз…
€7,195
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Шилуте, Литва
A SIGN OF THE HOUSE OF 25.20 ARS IN ONE OF THE SENIA PAMAR LIVES -VORUSN SOME. For sale a p…
€32,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pakalne, Литва
ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОСЛЕДНЕГО НЕМУНО 50 ARS В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ - НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕ…
€12,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Шилуте, Литва
FOR SALE 0.3234 HA SCULP BARZYM K . For sale a regular rectangular 0.3234 ha household plot…
€10,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Galzdonai, Литва
ПОЗЖЕ С ЗДАНИЯМИ, НЕ ЗЕМЛЕННЫМИ НЕМУНО 0,4852 га участка жилой недвижимости со зданиями + 1,…
€12,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Macikai, Литва
58.49 РАЗДЕЛ АРС В СОВЕТЕ СЕМЬИ Земельный участок площадью 12,14 акра на продажу 1A + 12,63 …
€14,990
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pakalne, Литва
€11,000
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Pakalne, Литва
SELLOW SECTION IN THE POWER'S POWER, 2KM. FROM CURRENT MARKES THE LAND SECTION IS IN THE REG…
€25,000
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Capital
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Земельные участки
Stankiskiai, Литва
Lithuania, Šilutė district, Švėkšna municipality, Stankiškiai village. Land for sale with an…
€250,000
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Агентство
Memelhaus
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Земельные участки
Шилуте, Литва
ПОТОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ Шелк р. себя. В деревне Вилкито, в недавно образованном районе Парк-Вэлли…
€15,000
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Ausbikavis, Литва
We want to familiarize you with the plot in the picturesque area, appreciating the possibili…
€17,500
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Агентство
Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Palendriai, Литва
КОМПЛЕКС КОММЕРЧЕСКОГО РАЗДЕЛА С СТАТИНОМ SENAIS В области с микроуглеродом вы ищете большу…
€12,000
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Capital
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