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Квартиры в Шяуляйском городском самоуправлении, Литва

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Шяуляй
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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната
Шяуляй, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Продажа 28,55 КВ. Общий: - Room App: 1; - Общая площадь: 28,55 кв.м; - кухня 6.14 кв. м; - …
$11,589
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Квартира 2 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 6/12
Продано и собрано, но 2 кабеля! Диспут или репайр могут быть взяты после цели. Не следует …
$92,920
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Квартира 3 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
ПАРКИДАМ 3 К. Но в Северной Африке, ДЕНЬ Принципы: Фармакологические свойства После капитал…
$110,274
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 5/5
Современная 3 капсула с капитальным ремонтом и размещением в ПУИКИИ ------------------------…
$178,589
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Квартира 3 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТР КАРКУМСТО, ПОСЛЕДОВАННЫЙ В СЕВЕРНОЙ ГОЛОВЕ 3 КАРБЕЙ Принципы: ✅ Квартира в ц…
$96,881
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Параметры недвижимости в Шяуляйском городском самоуправлении, Литва

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