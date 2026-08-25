Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Шяуляйский уезд
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Шяуляйском уезде, Литва

;
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
В Центре Северных Мест, Вин Г. Аренда 2. Но Принципы: • Отличное месторасположение - MIESTO…
$502
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната в Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната
Шяуляй, Литва
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
Замкнутое пространство и нормальная инсталляция 1 Кастл был в той же зоне! 1 комнатная квар…
$526
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти