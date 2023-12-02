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Земельные участки в Salos, Литва

10 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Salos, Литва
70.88 участок на продажу в Вильнюсе, Гурельс. Гурелс – Уличная деревня на окраине Вильнюса,…
€70,000
в месяц
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Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
РАЗДЕЛ 10.12 ARS С ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ И ВСЕМИ НИЗКИМИ, НЕ В ГАРИТЕ Продается участок жилой не…
€79,000
в месяц
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Земельные участки с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Salos, Литва
Рядом с Судейки, в районе Утена, два граничащих сельскохозяйственных участка общей площадью …
€72,000
в месяц
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Земельные участки в Salos, Литва
Земельные участки
Salos, Литва
В живописном и красивом районе продается участок земли для строительства одноразовых / библи…
€29,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
Всего 15 мин. из центра Вильнюса, во многих любимых районах - Гуреле, участок площадью 20 ак…
€42,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
€46,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
SOLD NEW, CLOSE IN THE MAP – DURATION CARTON! PUTION RELEASE WITH THE CENTRAL CENTRAL, NEW…
€35,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
€100,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
€250,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salos, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salos, Литва
€33,000
в месяц
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