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Дома в Шальчининкском районе, Литва

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Шальчининкай
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4 объекта найдено
Дом в Шальчининкай, Литва
Дом
Шальчининкай, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
ФРАНЦИЯ, НОВЫЙ Г. 27, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТАЛЫ 154.04 КВ.М. ЖИВОСТОЧНЫЙ ДЕМ С ТЕМНЫМИ СТОИ…
$191,285
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Дом в Шальчининкай, Литва
Дом
Шальчининкай, Литва
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продажа домов в молодых странах! Локализация и сотрудничество с МИСТЫМИ В ВАЖНЫХ СОБСТВАХ И …
$77,064
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Дом в Шальчининкай, Литва
Дом
Шальчининкай, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
98 КВ.М. ЖИВОЙ ДОМ С 8,21 АРМ СТРАНЫ МИСТОЦЕНТР, П. БИОСТОВСКИЙ Г. 4, В ИСКУССТВАХ. --------…
$111,749
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TekceTekce
Дом в Zagarine, Литва
Дом
Zagarine, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продажа ресурсов в сырьевой зоне свободы, возможности --------------------------------------…
$64,886
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Параметры недвижимости в Шальчининкском районе, Литва

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