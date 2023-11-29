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Дома в Шальчининкский район, Литва

11 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Девянишкес, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Девянишкес, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Жилой дом на продажу в Божественном и 18 участок. Имя также может жить зимой. Божественный г…
€15,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Эйшишкес, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Эйшишкес, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
48.34 КВ.М ЖИЛОЙ ДОМ С 5.56 ARS СКЛИПУ, ПОЛНЫЙ Г. 39, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ. НИ ОДИН ДОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ…
€55,500
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Дом с Furnace heating в Didziosios Zubiskes, Литва
Дом с Furnace heating
Didziosios Zubiskes, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
65,94 KV.M SODO HOUSE С 30 ЗОНАМИ ЗЕМЛИ - В СОДАХ, В НАДЗОРЕ БОЛЬШИХ ЦУББЕРОВ, В ИСТОЧНИКАХ.…
€7,500
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Яшюнай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Яшюнай, Литва
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
€240,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Dailides, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Dailides, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
71.02 КВ.М ЖИЛОЙ ДОМ С 2 ФЕРМЕРСКИМИ КОРПУСАМИ БЭИ 42 АРО СКЛЫПУ, ЗЕЛЕНЫЙ Г. 24, ПУРВЕНУ Р. …
€27,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Яшюнай, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Яшюнай, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
ЖИЛОЙ ДОМ С 30 ДОМАШНИМ ХОЗЯЙСТВОМ ДЛЯ ZAVIUMAN K. СТРАНЫ R. БОЛЬШИЕ ДВА ГУАРЖА, МАГАЗИН, ОТ…
€155,000
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Дом с With furniture, с Furnace heating, с Stillroom в uta, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating, с Stillroom
uta, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯБЛОКАХ РАБОТНИКА НЕ ИМЕЕТ ПУБЛИЧНОЙ ТЕЛЕФОНКИ. 3, КОЛЛЕКТОРЫ Р. НОВЫ…
€69,500
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Salcininkeliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Salcininkeliai, Литва
Площадь 286 м²
Количество этажей 2
ВЫБИРАЯ ДОМ ИЗ ДВУХ МАКСИМУМОВ, КАЧЕСТВЕННО ПОСТРОЕННЫЙ BE PATOGUS ДЛЯ ЖИЗНИ С EBRD – 627.28…
€349,000
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Дом с газовым отоплением в uta, Литва
Дом с газовым отоплением
uta, Литва
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Живой дом из двух голов, 219,50 кВ.м с 29,4 арами, я выбираю оружие в юбиле G. 8, В ИСТОЧНИК…
€119,500
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Таборшики, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Таборшики, Литва
Площадь 286 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЗА ДВА МАКСИМУМА, КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ И ПАТОГИ ДЛЯ ЖИЗНИ ДОМ-СОДИ С EBRD – 627.28 …
€349,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Didieji Bausiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Didieji Bausiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ХОТИТЕ ВЫСТУПИТЬ ДОМ ВАШЕГО ВЫСОКОГО, ОТ ИДЕИ ЕГО К ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ? ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ТОЛЬК…
€124,976
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Параметры недвижимости в Шальчининкский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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