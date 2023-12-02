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Коммерческая недвижимость в Rusnes seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с кондиционером в Русне, Литва
Коммерческая с кондиционером
Русне, Литва
Площадь 61 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В ПРОДАЖЕ РЫБЫ, NERING G. 61,44 кв.м. помещения в городе Русне, Неринга г. 1…
€62,500
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней в Русне, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней
Русне, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
€80,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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