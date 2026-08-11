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Жилье в Rusnes seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Русне, Литва
Квартира 1 комната
Русне, Литва
Число комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
В Памарысе, в городе Русне, рядом с двумя филиалами Nemunas Delta Klivytė и Pakalne, лофт пр…
$45,097
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Capital
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Квартира 2 комнаты в Русне, Литва
Квартира 2 комнаты
Русне, Литва
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 2/3
Этот разный проект из 20 аппаратов в России ------------------------------------------------…
$114,527
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Rusnes seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
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