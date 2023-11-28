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Земельные участки в Русне, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Русне, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Русне, Литва
33.30 ПЛОЩАДЬ ДОМ НА ЮГ В РУСИНДЕ ПРОДАЖА ДЛЯ НЕМУН (АТМАТОС) UPE Участок площадью 33,30 акр…
€85,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Syskrante, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Syskrante, Литва
ВЫБОР ДОМА 27.20 ARS + 28.05 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОБЛАСТЬ ДЛЯ НЕМУНО ( ATMATOS ) Удивительна…
€90,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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