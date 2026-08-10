Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Рокишкский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Рокишкском районе, Литва

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 183 м² в Рокишкис, Литва
Коммерческое помещение 183 м²
Рокишкис, Литва
Площадь 183 м²
Этаж 1
SODYBA-HOUSE с 53.36 РАЗДЕЛ A. ИСТОЧНИКИ Р. ________________________________________________…
$283,783
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти