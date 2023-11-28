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Коммерческая недвижимость в Рокишкский район, Литва

5 объектов найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Parokiske, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Parokiske, Литва
Площадь 75 м²
Этаж 1
€60,000
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Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Коммерческая с Furnace heating, с Shower в Камаяй, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Shower
Камаяй, Литва
Площадь 148 м²
Этаж 2
CITY CENTREL (ROKIC RAJ, ) SELLING 148 KV.M. PATALP FOR LIFE OR COMMERCIA, FOR THE POILSIAN …
€12,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Коммерческая в Mieliunai, Литва
Коммерческая
Mieliunai, Литва
Площадь 436 м²
Этаж 1
CITY CENTREATMENT (ROCIETY RAJ) 436 KV.M. ADMINISTRATIVE PATALPOS GENERAL INFORMATION: • Lo…
€9,500
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Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Коммерческая с мебелью, с Furnace heating, с кухней в Рокишкис, Литва
Коммерческая с мебелью, с Furnace heating, с кухней
Рокишкис, Литва
Площадь 183 м²
Этаж 1
SODYBA-HOUSE с 53.36 РАЗДЕЛ A. ИСТОЧНИКИ Р. ________________________________________________…
€249,000
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Коммерческая в Рокишкис, Литва
Коммерческая
Рокишкис, Литва
Площадь 904 м²
Этаж 2
Отель продается в самом сердце Рокинг, Площадь Независимости Расположение: Независимость а.…
€56,000
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Capital
Языки общения: English
+37068372205 laura.bakaniene@capitalrealty.com
Realting.com
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