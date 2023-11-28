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Квартиры в Рокишкский район, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Рокишкис, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Рокишкис, Литва
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
€75,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Квартира 7 комнат с парковкой, с Furnace heating, с Construction Precast в Камаяй, Литва
Квартира 7 комнат с парковкой, с Furnace heating, с Construction Precast
Камаяй, Литва
Комнаты 7
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
CITY CENTREL ( ROKIC RAJ, ) ПРОДАЖА 148 КВ.М. ПАТАЛЬП ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ КОМЕРСИИ, ДЛЯ ПОЙЛЬЗИЯ С…
€12,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Рокишкис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Рокишкис, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Продается две комнаты 50,55 кв. М. Квартира с погребом Паневас в Рокки ПРЕИМУЩЕСТВО: • плас…
€32,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt

Параметры недвижимости в Рокишкский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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