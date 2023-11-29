Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Коммерческая
  4. Расейняй

Коммерческая недвижимость в Расейняй, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая в Расейняй, Литва
Коммерческая
Расейняй, Литва
Площадь 100 м²
Этаж 1
€25,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Local boiler-room в Расейняй, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Расейняй, Литва
Площадь 1 934 м²
Этаж 1
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОДАЖИ В RACEIN, ВЫ БЫЛИ ПТИЦАМИ -------------------------------…
€120,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти