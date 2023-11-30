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Коммерческая недвижимость в Radviliskio miesto seniunija, Литва

Радвилишкис
3
3 объекта найдено
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room в Радвилишкис, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Радвилишкис, Литва
Площадь 782 м²
Этаж 1
Планируете ли вы инвестировать в недвижимость? У нас есть предложение для вас! ВЫБОР ПРИПАЛЬ…
€180,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с Furnace heating в Радвилишкис, Литва
Коммерческая с кондиционером, с Furnace heating
Радвилишкис, Литва
Площадь 95 м²
Этаж 1
ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В РАДВИЛИЧЕСКОМ УЛИЦКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ!!! ___________________…
€100,000
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Capital
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Коммерческая с Local electricity в Радвилишкис, Литва
Коммерческая с Local electricity
Радвилишкис, Литва
Площадь 38 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЗДАНИЯ В РАДВИЛИЦЕТЕ, МАЙРОНИО Г. 33 ЖИВАЯ ВЫБОР ПАТАЛПА, СПАСИБО, ЧТО ВЫ МОЖЕ…
€25,000
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Capital
Языки общения: English
Realting.com
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