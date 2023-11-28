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Земельные участки в Пренай, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Пренай, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Пренай, Литва
ПОЗЖЕ 27 ДОМА АРИР В МОЛИТВЕ V. Майкл-Путино г. Участок удобно расположен в отдельном домаш…
€14,000
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Capital
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+37068264444 darius.urbonas@capital.lt
Земельные участки в Пренай, Литва
Земельные участки
Пренай, Литва
ПРОДАЖА 8,86 СЕКЦИИ А В МЕСТЕ РАМИО, В КОТОРОМ ЛИБЕ ТЕХА УПЕЛС, ЗАГОРОДНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ -…
€34,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069811166 regimantas.malakas@capital.lt
Земельные участки с Geodesic measurements в Пренай, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Пренай, Литва
Продается большой участок жилой недвижимости на берегу реки Немун. Это место идеально подход…
€60,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061594480 neringa.rapaliene@capitalrealty.com
Земельные участки в Пренай, Литва
Земельные участки
Пренай, Литва
ВЫБОР ОЦЕНКИ И ИНГИНЕРНЫХ СВЯЗЕЙ В ТЕРИТИВНОМ РАЗДЕЛЕ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ . ____________…
€1,000,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Realting.com
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