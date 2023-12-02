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Дома в Pabrade eldership, Литва

3 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Naujadvaris, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Naujadvaris, Литва
Площадь 767 м²
Количество этажей 1
Усадьба Усадьба Ньюадвар в районе Санкт-Петербурга до сих пор имеет уцелевшие элементы подли…
€470,000
в месяц
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Capital
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Дом в Padubinge, Литва
Дом
Padubinge, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
В НЕКОТОРЫХ ПАДЮБЛЕ, НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖАННЫХ ДОМА С РАЗДЕЛОМ 4,28 ГА Метро –…
€59,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом в Подбродзье, Литва
Дом
Подбродзье, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
SODY SODY В ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ МЕСТЕ, ДО ПАТ-РОУСА Усадьба находится в прекрасном месте - всего…
€36,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Pabrade eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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