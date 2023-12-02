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Жильё в Pabrade eldership, Литва

Подбродзье
5
7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Подбродзье, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Подбродзье, Литва
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Этаж 1/5
ЭРДВУС И ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ С БАЛКОНОМ В ПАБРАДЕРЕ. Квартира на окраине города Пабло, в оче…
€89,900
в месяц
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Подбродзье, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Подбродзье, Литва
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/3
€62,000
в месяц
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Подбродзье, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Подбродзье, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
€85,000
в месяц
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Подбродзье, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Подбродзье, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/4
€99,000
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Naujadvaris, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Naujadvaris, Литва
Площадь 767 м²
Количество этажей 1
Усадьба Усадьба Ньюадвар в районе Санкт-Петербурга до сих пор имеет уцелевшие элементы подли…
€470,000
в месяц
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Дом в Padubinge, Литва
Дом
Padubinge, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
В НЕКОТОРЫХ ПАДЮБЛЕ, НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖАННЫХ ДОМА С РАЗДЕЛОМ 4,28 ГА Метро –…
€59,000
в месяц
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Capital
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Дом в Подбродзье, Литва
Дом
Подбродзье, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
SODY SODY В ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ МЕСТЕ, ДО ПАТ-РОУСА Усадьба находится в прекрасном месте - всего…
€36,000
в месяц
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Capital
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Типы недвижимости в Pabrade eldership

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Pabrade eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
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