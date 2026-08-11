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Жилье в Pabrade eldership, Литва

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1 объект найдено
Дом в Naujadvaris, Литва
Дом
Naujadvaris, Литва
Площадь 767 м²
Количество этажей 1
Усадьба усадьбы Науджадварис, расположенная в районе Швенчионис, до сих пор имеет оставшиеся…
$346,632
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Capital
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Параметры недвижимости в Pabrade eldership, Литва

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