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Дома в Onuskis, Литва

2 объекта найдено
Дом в Onuskis, Литва
Дом
Onuskis, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Коттедж 130 кв.м. с видом на замок Тракай на берегу озера. =================. Город Тракай…
$465,985
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Дом в Biciunai, Литва
Дом
Biciunai, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
3-КОМНАТНЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУ В ОНУШКАХ, ТРАКОВСКИЙ ОБЛАСТЬ В окружении природы, в историческом…
$22,795
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