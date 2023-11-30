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Жильё в Mazoji Riese, Литва

дома
5
5 объектов найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Bendoriai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Bendoriai, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
В новом формирующемся жилом квартале продается качественно оборудованный и рационально вымыт…
€279,000
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Capital
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
УКАЗАН ФУНКЦИОНАЛ, ITI ДЕТАЛИЗИРУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ, 1 ДОМ С ПУРТИМИ - В ГАТСРЕДЕ, В СОВЕТЕ ЗАК…
€330,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Bendoriai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Bendoriai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
МОДЕРНАУС И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ В СЧАСТЬЕ ВИЧЕРОВ ПРАЗДНИКА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5 НОМЕ…
€600,000
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Capital
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
ЦЕНА РИБОТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ К ПЕРВОМУ БРОНИРОВАНИЮ! MTown - НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД…
€173,000
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Capital
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Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
MTown - NEW STATES IN THE ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL OF THE NEW STATES, RAMIO AND BESIVYSTA…
€249,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Mazoji Riese, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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