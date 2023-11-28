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Жильё в Mazeikiu seniunija, Литва

Мажейкяй
15
16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/3
ПРОДАЖА 2 КОМНАТ. 2/3 на 2/3 этаже СВОБОДА G.218 В небольших количествах ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ М…
€27,000
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Capital
Языки общения: English
+37061448816 tomas.vismontas@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
2 комнаты продаются. GENERALBUTIS ТАБЛИЦЫ 3-го этажа G.16 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Ve…
€23,000
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Capital
Языки общения: English
+37061448816 tomas.vismontas@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом в Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом
Мажейкяй, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
1 комната продается. BUTAS 5 - AME HIGH ( не угловой ) ПРИМЕНЕНИЕ G.4 В МАЛЕНЬКИХ ОБЩАЯ ИНФ…
€18,500
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Capital
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+37061448816 tomas.vismontas@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
2 комнаты. BUTAS 3 - AME HIGH РЕЖИМ G.5 В МАЛЕНЬКОМ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: SODES g.…
€35,000
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Capital
Языки общения: English
+37061448816 tomas.vismontas@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Мажейкяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
€39,000
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Capital
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+37069355008 stanislovas.kavoliunas@capital.lt
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Мажейкяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
€63,000
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Capital
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+37062720495 tomas.bruzas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Мажейкяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Мажейкяй, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
€335,000
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Capital
Языки общения: English
+37062720495 tomas.bruzas@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
ОБЪЯСНЕНИЕ ПАТОГАУЗА 2 КОМНАТА. ПОКУПАЙТЕ ВЕСНУ G. 13 БУТАС ПРОДАЕТСЯ СО ВСЕМИ МАТОМА БЕЛЫЙ …
€40,500
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Capital
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+37060019674 vaidas.vasiljevas@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Мажейкяй, Литва
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЖА PATOGUS ОБЪЯСНЕНИЕ, СВЕТ, ТЕПЛО 1 КОМНАТА. БУТАС ВЕНТОС Г. 7 ПРОДАЕТСЯ СО ВСЕМИ БЕЛЫ…
€26,500
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Capital
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+37060019674 vaidas.vasiljevas@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Мажейкяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 9/9
ПОДВЕРГНУТОЕ ПАТОГАУЗУ ОБЪЯСНЕНИЕ 3 КОМНАТЫ С ХОЛУ. СТРАНА ЭЙФЕЛЬ И НЕ ИМЕЮТ ВЫЗОВОВ, ОЧЕНЬ …
€73,000
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Capital
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+37060019674 vaidas.vasiljevas@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Мажейкяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
ПОТОЛКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 2 КОМНАТЫ. BUTAS. BUTAS ПРОДАЕТСЯ ВСЕМ МАТОМА БЕЛЫМ И БУТИННЫМ ТЕХНИКАМ.…
€46,000
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Capital
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+37060019674 vaidas.vasiljevas@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Мажейкяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
ПАТОГРАФИИ ОБЪЯСНЕНИЯ 3 КОМНАТЫ С ХОЛУ. ЦЕНА, МЕСТО ПУТИ. СВЕТ И ВЫ БУДЕТЕ ДОМОМ. ПРОДАВАТЬ…
€75,000
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Capital
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+37060019674 vaidas.vasiljevas@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Мажейкяй, Литва
Дом с гаражом
Мажейкяй, Литва
Площадь 468 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЖА БОЛЬШОГО ДОМА ERDVUS, ЯРЛЫКИ УСПЕХА VOS 10 MINUČI ROAD POWER. ДОМ ТРИА ХАЙС, ПОЛНОЕ…
€285,000
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Capital
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+37062720495 tomas.bruzas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Мажейкяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Мажейкяй, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
ЧАСТЬ ПЕЧЕНИ ДОМОЙ В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ - РЕСПУБЛИКА 55, НАМ НУЖНО КАПИТАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ…
€25,000
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Capital
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+37062720495 tomas.bruzas@capitalrealty.com
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Reivyciai, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Reivyciai, Литва
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
ПРОДАННЫЕ ПУТЫ и ПРОЦЕДУРЫ, ПАТОГАУС ОБЪЯСНЕНИЕ 1 КОМНАТА. BUTAS. BUTAS ПРОДАЕТСЯ ВСЕМ МАТОМ…
€22,500
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Capital
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+37069634032 ugne.jagelaviciute@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Мажейкяй, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Мажейкяй, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
€339,000
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com

Типы недвижимости в Mazeikiu seniunija

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Mazeikiu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
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