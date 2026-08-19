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Жилье в Mazeikiu seniunija, Литва

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Мажейкяй
20
20 объектов найдено
Квартира 1 комната в Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
Продажа КАСТЛА 1, связанного с обратной стороной 1 комнатная квартира в аренду в Mažeikiai,…
$45,077
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 17 м²
Количество этажей 1
Продается в 5,96а. садовый участок с домом и другими иждивенцами, участок аккуратный, в обыч…
$17,632
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Квартира 2 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Продажа 2 Каб. Но 5/5 - имя СОДЕРЖАНИЕ G.9 ПРИМЕЧАНИЯ Возможность купить с льготным кредитом…
$63,475
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
Предоставленная вода с инсталляцией Местонахождение: Troykyčių k., Versmės g. 36, Mažeikių …
$99,348
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Квартира 2 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Продажа 2 капсул в данный момент Общий: • Адрес: Gamchių g. 25, Mažeikiai • Высокие: 5/5 • …
$54,487
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Жилой дом в старом городе Mažeikiai. Прекрасное место для комфортной, тихой и качественной ж…
$63,762
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продажа жилого дома в резиденции, голова Полностью подготовленный к жизни, полностью реконс…
$255,047
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Квартира 2 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Продажа 2 капсул с обратной связью, полученной без 2 номера квартиры в аренду в Mažeikiai, …
$45,583
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Продажа на юге. Солнечные батареи 18,7 кВт. Электричества достаточно для удовлетворения всех…
$229,086
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Квартира 1 комната в Мажейкяй, Литва
Квартира 1 комната
Мажейкяй, Литва
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/9
Продажа 1 каб. Но 4 этажа СОДЫ G.11 Общий Месторасположение: SODAntressiung g. 11, Mažeikia…
$36,233
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Квартира 3 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
3 кабинки должны быть отправлены в корм. Написано во всем буте, делится в корридоре ВИТРОВЫЙ…
$81,469
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Квартира 3 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 3 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированная, уютная и экономичная 3-комнатная квартира в аренду в центре города …
$118,249
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Жилой дом в старом городе Mažeikiai. Это прекрасное место для комфортного, комфортного досту…
$116,880
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Квартира 4 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 4 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 5/5
Отправка майора, сбор 4 карабинов. СТРАНА МОНТЕНЕГРО ПАРК И СОУГТ, ЛАУБАЙ ПУКИ ЛОККИ СЕМЬИ С…
$75,355
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Продажа в полный неустановленный дом Дом полностью меблирован и поддерживается в Виексняй, …
$232,329
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
В старом городе Мажейкяй, 246 кв. м жилой дом продается для развития бизнеса. В здании есть …
$364,701
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Идеальный выбор нового статуса резидента Отправить Live Azard Общий Расположение: Mažeikia…
$76,751
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Квартира 2 комнаты в Мажейкяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Мажейкяй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Подтвержденные правила, условие 2. Но. РЕЗУЛЬТАТЫ С КОМПОНЕНТАМИ И ТЕХНИКАМИ ПОКУПАТЕЛЯ TOT…
$48,437
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Отправлено в семейный дом. Намас один возраст, со всей Мандардой Расположение: Mažeikiai, L…
$135,623
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Уютный, оборудованный жилой дом, в доме все оборудовано, можно приехать и жить сразу. Прекра…
$281,843
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