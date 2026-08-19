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Дома в Mazeikiu seniunija, Литва

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Мажейкяй
11
11 объектов найдено
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 17 м²
Количество этажей 1
Продается в 5,96а. садовый участок с домом и другими иждивенцами, участок аккуратный, в обыч…
$17,632
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
Предоставленная вода с инсталляцией Местонахождение: Troykyčių k., Versmės g. 36, Mažeikių …
$99,348
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Жилой дом в старом городе Mažeikiai. Прекрасное место для комфортной, тихой и качественной ж…
$63,762
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продажа жилого дома в резиденции, голова Полностью подготовленный к жизни, полностью реконс…
$255,047
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Продажа на юге. Солнечные батареи 18,7 кВт. Электричества достаточно для удовлетворения всех…
$229,086
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Жилой дом в старом городе Mažeikiai. Это прекрасное место для комфортного, комфортного досту…
$116,880
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Продажа в полный неустановленный дом Дом полностью меблирован и поддерживается в Виексняй, …
$232,329
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
В старом городе Мажейкяй, 246 кв. м жилой дом продается для развития бизнеса. В здании есть …
$364,701
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Идеальный выбор нового статуса резидента Отправить Live Azard Общий Расположение: Mažeikia…
$76,751
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Отправлено в семейный дом. Намас один возраст, со всей Мандардой Расположение: Mažeikiai, L…
$135,623
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Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Уютный, оборудованный жилой дом, в доме все оборудовано, можно приехать и жить сразу. Прекра…
$281,843
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Параметры недвижимости в Mazeikiu seniunija, Литва

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