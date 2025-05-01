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Дома с гаражом в Мажейкском районе, Литва

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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 5/6
$345,304
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Capital
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Дом в Aukstelke, Литва
Дом
Aukstelke, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
$135,744
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Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
$70,080
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Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
$130,083
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Capital
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продажа НЕОБХОДИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОГРАММЫ И ПОСЛЕДОВАНИЯ Дом продается с PILNA PARTY…
$187,814
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Дом в Riese, Литва
Дом
Riese, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
$395,118
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Capital
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Дом в Sesuoleliai I, Литва
Дом
Sesuoleliai I, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
$67,929
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Capital
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 8/9
$158,462
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Capital
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
$145,699
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Capital
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Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 2/2
$117,743
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Capital
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Квартира 3 комнаты в Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 2/2
$89,439
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Capital
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Дом в Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
$259,261
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Параметры недвижимости в Мажейкском районе, Литва

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