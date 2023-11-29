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Дома в Мажейкский район, Литва

12 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Laizuva, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Laizuva, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
СОДЫ БОРИДИНАТА В ГОРОДЕ ЗЕЛЁНОМ - МАЛО Г. 7 ЖИЛОЙ ДОМ 82,70 кв.м. СО ЗДАНИЕМ ПОМОЩИ И СКЛИП…
€37,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Векшняй, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Векшняй, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
€23,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Troskuciai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Troskuciai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
€63,500
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Мажейкяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Мажейкяй, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
€335,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Serksnenai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Serksnenai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ Paupio g. 7 В пустыне, небольшие области. СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ЗДАНИЯМИ И СКЛИПУ 29…
€50,000
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Дом с гаражом в Мажейкяй, Литва
Дом с гаражом
Мажейкяй, Литва
Площадь 468 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЖА БОЛЬШОГО ДОМА ERDVUS, ЯРЛЫКИ УСПЕХА VOS 10 MINUČI ROAD POWER. ДОМ ТРИА ХАЙС, ПОЛНОЕ…
€285,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Racaliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Racaliai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
ВЫБРАНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МАЛЕНЬКОМУ МАЛЕНЬКОМУ Р. НЕДЕЛЬНЫЙ СЕН., КЛАСС К., ЯРЛЫ…
€38,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Kurmaiciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Kurmaiciai, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmens k., Ži…
€60,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Мажейкяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Мажейкяй, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
ЧАСТЬ ПЕЧЕНИ ДОМОЙ В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ - РЕСПУБЛИКА 55, НАМ НУЖНО КАПИТАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ…
€25,000
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Дом с Furnace heating в Kurmaiciai, Литва
Дом с Furnace heating
Kurmaiciai, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
€58,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kalnenai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kalnenai, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
ДОМ 4 НОМЕРОВ С УКИНИЕЙ, СТРОИТЕЛЬНЫМ В ПИСЬМЕ. --------------------------------------------…
€40,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Мажейкяй, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Мажейкяй, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
€339,000
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Параметры недвижимости в Мажейкский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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