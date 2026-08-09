Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Мажейкский район
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Мажейкском районе, Литва

;
Мажейкяй
11
21 объект найдено
Дом в Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
Площадь 8 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу рядом с лесом! Ищете место для дома своей мечты рядом с Мажейкай? Отличная в…
$147,080
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Voveriai, Литва
Дом
Voveriai, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Большая усадьба со зданиями близ города продается в 21,92 веке. Mažeikiai r. sav., Tirkšlių …
$56,103
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продажа жилого дома в резиденции, голова Полностью подготовленный к жизни, полностью реконс…
$255,047
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 17 м²
Количество этажей 1
Продается в 5,96а. садовый участок с домом и другими иждивенцами, участок аккуратный, в обыч…
$17,632
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
Предоставленная вода с инсталляцией Местонахождение: Troykyčių k., Versmės g. 36, Mažeikių …
$99,348
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Жилой дом в старом городе Mažeikiai. Это прекрасное место для комфортного, комфортного досту…
$116,880
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Serksnenai, Литва
Дом
Serksnenai, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Домохозяйство запрещено Деревня приданого, в тихой и упорядоченной обстановке, продается под…
$197,082
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Kurmaiciai, Литва
Дом
Kurmaiciai, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
SALE SODIUM - РАК, ПРИРОДА И ПРИРОДА ПРИРОДЫ! Ищете место, где можно убежать от городской с…
$139,116
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продажа жилого дома в циркумстанцах - Винкс Г. 14 С помощью строительства и жилья. Располож…
$26,883
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Продажа в полный неустановленный дом Дом полностью меблирован и поддерживается в Виексняй, …
$232,329
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Продажа на юге. Солнечные батареи 18,7 кВт. Электричества достаточно для удовлетворения всех…
$229,086
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Voveriai, Литва
Дом
Voveriai, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Продажа живой содовой страны Венто Ищете уютное место для жизни или отдыха? Этот кладочный …
$76,079
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Жилой дом в старом городе Mažeikiai. Прекрасное место для комфортной, тихой и качественной ж…
$63,762
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Tirksliai, Литва
Дом
Tirksliai, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продажа улыбок с проекцией домовладения, авторизация и паматы! В доме планируется иметь тамб…
$72,751
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Ziogaiciai, Литва
Дом
Ziogaiciai, Литва
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Часть ЖИЗНИ (1/2 ДОМОВ) Общий Расположение: Mažeikiai, Viekšnių g. • Земельный участок - 7,…
$47,867
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Отправлено в семейный дом. Намас один возраст, со всей Мандардой Расположение: Mažeikiai, L…
$135,623
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Pievenai, Литва
Дом
Pievenai, Литва
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Продается ферма Mažeikiai r. Pievėnai. Основная деятельность холдинга: молочное и молочное ж…
$797,783
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Уютный, оборудованный жилой дом, в доме все оборудовано, можно приехать и жить сразу. Прекра…
$281,843
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Часть ЖИЗНИ (1/2 ДОМОВ) Идеальный выбор нового статуса резидента Общий Расположение: Mažei…
$36,470
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
В старом городе Мажейкяй, 246 кв. м жилой дом продается для развития бизнеса. В здании есть …
$364,701
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Идеальный выбор нового статуса резидента Отправить Live Azard Общий Расположение: Mažeikia…
$76,751
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Параметры недвижимости в Мажейкском районе, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти