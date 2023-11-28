Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Людвиново

Земельные участки в Людвиново, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Людвиново, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Людвиново, Литва
Участок для продажи в тихом месте на скале реки, свидетельствовал в городе. Место идеально п…
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти