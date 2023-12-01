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Квартиры в Лентварис, Литва

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с парковкой, с Construction Brick, с Partial finish в Лентварис, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с Construction Brick, с Partial finish
Лентварис, Литва
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
€55,000
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Capital
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