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Коммерческая недвижимость в Лаздияй, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Furnace heating, с Telephone line в Лаздияй, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Telephone line
Лаздияй, Литва
Площадь 265 м²
Этаж 2
ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО ГОРОДА 265 КВ. М ПАТАЛЬПОС, ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬСЯ ЗДАН…
€87,000
в месяц
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Capital
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