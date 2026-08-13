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Дома в Kvedarna, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Kvedarna, Литва
Дом
Kvedarna, Литва
Площадь 418 м²
Количество этажей 2
Продается дом из 6 квартир. Дом улицы K. Jaunius, район Шилале Есть индивидуальное и многок…
$23,186
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Capital
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Дом в Kvedarna, Литва
Дом
Kvedarna, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Просторный дом с большим участком в Дыхательном доме - отличное место для дома вашей мечты …
$48,691
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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