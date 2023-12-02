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Земельные участки в Кулаутува, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Papiskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Papiskiai, Литва
В папской деревне Каунас р. участок продается рядом с рекой Дивид Владельцы нового участка с…
€25,500
в месяц
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Capital
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