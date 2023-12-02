Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Кретинга

Земельные участки в Кретинга, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Кретинга, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Кретинга, Литва
€73,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Кретинга, Литва
Земельные участки
Кретинга, Литва
€9,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Кретинга, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Кретинга, Литва
ПОСЫЛКИ ПРОДАНЫ ПОД 20 АРЕЯМИ В VYDMANTES Ищете тихое место, чтобы построить свой дом и по …
€9,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти