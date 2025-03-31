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Квартиры в Кельме, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Кельме, Литва
Квартира 2 комнаты
Кельме, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
For sale spacious and cozy 2 -room apartment in Kelme, J. Vadeikio str. 3 ------------------…
$39,373
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