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Земельные участки в Кедайняй, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Кедайняй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Кедайняй, Литва
Земельный участок на территории многоквартирных жилых домов и общежитий с проектом и разреше…
€63,000
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