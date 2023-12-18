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Дома в Каварскас, Литва

1 объект найдено
Дом с центральным отоплением в Ribokiskis, Литва
Дом с центральным отоплением
Ribokiskis, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Предложение для тех, кто ищет жилой дом или просто усадьбу для отдыха. Красивая ландшафтная …
€28,000
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Capital
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