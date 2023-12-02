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Земельные участки в Калвария, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Калвария, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Калвария, Литва
Продается дом и 20 в. участок на озере Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно, в польском…
€15,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Калвария, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Калвария, Литва
Продается в 80 веке. участок с берегами озера Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно., в …
€15,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Калвария, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Калвария, Литва
Продается в 52.05 а. участок с берегами озера Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно., в …
€15,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Калвария, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Калвария, Литва
Продается 53.27 а. участок на озере Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно, в польском по…
€15,000
в месяц
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Языки общения: English, Lietuvių
Земельные участки в Калвария, Литва
Земельные участки
Калвария, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ В ГОРОДЕ КАЛЬВАРИИ. ЭТО БУДЕТ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА! …
€9,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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