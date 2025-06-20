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Коммерческая недвижимость в Кайшядорис, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 306 м² в Кайшядорис, Литва
Коммерческое помещение 306 м²
Кайшядорис, Литва
Площадь 306 м²
Этаж 2
ЖЕЛАЯ ПРОВИДЕТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ ЧАСТИ В КАЙШОРЫСЕ, ГЕДИМИНО Г. 32. Оценка и РЕСПЕКЦИОННЫЕ ИНВЕС…
$94,878
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Коммерческое помещение 183 м² в Кайшядорис, Литва
Коммерческое помещение 183 м²
Кайшядорис, Литва
Площадь 183 м²
Этаж 2
ЖЕЛАЯ ПРОВИДЕТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ ЧАСТИ В КАЙШОРЫСЕ, ГЕДИМИНО Г. 32. Оценка и РЕСПЕКЦИОННЫЕ ИНВЕС…
$72,553
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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