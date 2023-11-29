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Земельные участки в Ионишкский район, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Йонишкис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Йонишкис, Литва
ЦЕНТРЕЛЯЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 12.44 А. РАЗДЕЛ MEME ОБЪЕКТ ПРЕИМУЩЕСТВА - СНОВИНЫ, МЫ ТРЕ…
€8,000
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