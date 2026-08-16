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Коммерческая недвижимость в Ионишкском районе, Литва

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 131 м² в Gatauciai, Литва
Коммерческое помещение 131 м²
Gatauciai, Литва
Площадь 131 м²
Этаж 1
СТРАНА A12 ROAD NORTH-RYGA, Joniškio r., Gataučiai k., станция обслуживания с проданными зда…
$150,484
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Capital
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Коммерческое помещение 116 м² в Йонишкис, Литва
Коммерческое помещение 116 м²
Йонишкис, Литва
Площадь 116 м²
Этаж 2
Пойте коммерческие блюда в Центре Йонискис - граждане 4! Полностью оборудованные коммерческ…
$116,040
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Capital
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Коммерческое помещение 6 154 м² в Vidginiai, Литва
Коммерческое помещение 6 154 м²
Vidginiai, Литва
Площадь 6 154 м²
Этаж 1
Отмечая коррекцию, сопровождающую рост стоимости в месяцах. Принципы: ✅ Просторный комплекс…
$394,011
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Capital
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