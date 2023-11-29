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Жильё в Ионишкский район, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Bariunai, Литва
Дом с Furnace heating
Bariunai, Литва
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
€115,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Йонишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Йонишкис, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ МАРШРУТ В ДОМЕ, WILLING G. ДОМ В РАМИО МЕСТО, СКЛИП СТРАНА ТАМОЖЕННАЯ, СВЕТНА…
€13,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с Local electricity в Йонишкис, Литва
Дом с Local electricity
Йонишкис, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С КОММЕРЧЕСКИМ ПАТАЛОМ МЫ ДУМАЕМ, ГОРОД АДРЕССКАЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО G., JONIC…
€34,500
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Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Ионишкский район, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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