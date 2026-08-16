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Жилье в Ионишкском районе, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Йонишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Йонишкис, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO Center Принципы: Фармакологические свойства удобное рас…
$81,968
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Дом в Жагаре, Литва
Дом
Жагаре, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продажа оружия в Загарии, Кално Г. Общий: - Площадь участка 9,86 века - общая площадь дома …
$19,843
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Дом в Йонишкис, Литва
Дом
Йонишкис, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продано обратно в дом, ВИЛЬНИУС Г. Дом в дороге, Нетоли-Гид! PUK PROPOSAL FOR PRICE OF RACK …
$11,593
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Параметры недвижимости в Ионишкском районе, Литва

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