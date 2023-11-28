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Земельные участки в Йонава, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Йонава, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 1,468 га продается в деревне Кунгушил, в районе Йонава…
€22,500
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Capital
Языки общения: English
+37061327227 andrius.dzervus@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Йонава, Литва
€46,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061953234 ruta.siuksciute@capital.lt
Земельные участки в Йонава, Литва
Земельные участки
Йонава, Литва
В Ионавском районе в селе Пилате продается уникальная усадьба - памятник культуры республика…
€63,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068719298 vaida.kalinauskaite@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Йонава, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Йонава, Литва
In a very good place, a plot is sold in the Jonava district of Switzerland. The plot finds a…
€16,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068741889 gintaras.jurgaitis@capital.lt
Realting.com
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