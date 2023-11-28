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Квартиры в Игналинский район, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Диджясалис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Диджясалис, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
€11,900
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Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Palaukoja, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Palaukoja, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
2 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ВОЗВРАТЕ И ЛЕСИГАЦИИ. Всего в 300 метрах от побережья Папловского озера…
€75,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37062163538 gabija.noreikaite@capital.lt
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Local electricity в Palaukoja, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Local electricity
Palaukoja, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
ПРОДАЕТСЯ В 2 НОМЕРАХ В ИГНАЛЕ, ХАЙБЕРС Г. Продается 2-комнатная квартира в Игналине. Малоэт…
€37,000
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Capital
Языки общения: English
+37061014100 daiva.laiviene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Игналинский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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