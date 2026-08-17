Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Игналинский район
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Игналинском районе, Литва

;
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Игналина, Литва
Квартира 2 комнаты
Игналина, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 2/2
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ "НЕНДРА" ПРОЕКТ В EFNER IGNALINE. Типы занятий класса + + Класс - это дом ваш…
$94,131
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Игналина, Литва
Квартира 3 комнаты
Игналина, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Ваша 3-я камера была в Игналии - для жизни и инвестиций Ищете жилье, где можно насладиться п…
$92,336
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Игналинском районе, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти