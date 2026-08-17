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Жилье в Игналинском районе, Литва

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Игналина
3
7 объектов найдено
Дом в Pasvogine, Литва
Дом
Pasvogine, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Вокруг леса продается уникальная усадьба. На 1,9 га участка зарегистрировано 4 здания. Милое…
$28,983
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Квартира 2 комнаты в Игналина, Литва
Квартира 2 комнаты
Игналина, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 2/2
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ "НЕНДРА" ПРОЕКТ В EFNER IGNALINE. Типы занятий класса + + Класс - это дом ваш…
$94,131
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Квартира 3 комнаты в Игналина, Литва
Квартира 3 комнаты
Игналина, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Ваша 3-я камера была в Игналии - для жизни и инвестиций Ищете жилье, где можно насладиться п…
$92,336
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Дом в Senasis Daugeliskis, Литва
Дом
Senasis Daugeliskis, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА ДОМА 47,87 АРС С СТРОИТЕЛЬНЫМ СЕНОКОМ НЕСКОЛЬКО НЕКОТОРЫХ, НЕЗНАЧЕННЫХ РАЙ. ЗА 300 Г…
$20,521
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Дом в Grikiapele, Литва
Дом
Grikiapele, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу в деревне Грикиапеле, в 1 км от Шакарвы, озеро Лушия! Дом нуждается в космети…
$29,132
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Дом в Melninkai, Литва
Дом
Melninkai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
ОПИСАНИЕ Игналина - это земля, известная многими озерами, лесами, туризмом и спокойным отды…
$42,480
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Дом в Игналина, Литва
Дом
Игналина, Литва
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
PUBLIC / SATELLITE HOUSEHOLD ON THE ESTER CARRIAGE IN THE IGNALINE Эксклюзивный проект прод…
$1,17 млн
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Типы недвижимости в Игналинском районе

дома

Параметры недвижимости в Игналинском районе, Литва

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