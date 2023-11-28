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Жильё в Игналинский район, Литва

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13 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kalviske, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kalviske, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается в городе Г. 19, Старая Большая часть дня, Игналина р. одноэтажный дом. Дом кирпич,…
€17,500
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Capital
Языки общения: English
+37069995247 gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kalviske, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kalviske, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается в городе Г. 28, Старая Большая часть дня, Игналина р. один этаж с мансардным домом…
€48,000
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Capital
Языки общения: English
+37069995247 gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Диджясалис, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Диджясалис, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
€11,900
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Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Palaukoja, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Palaukoja, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
2 КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В ВОЗВРАТЕ И ЛЕСИГАЦИИ. Всего в 300 метрах от побережья Папловского озера…
€75,000
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Capital
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+37062163538 gabija.noreikaite@capital.lt
Дом с Furnace heating в Kalviske, Литва
Дом с Furnace heating
Kalviske, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€91,800
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Capital
Языки общения: English
+37068960090 egidijus.vaitilavicius@capital.lt
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Local electricity в Palaukoja, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Local electricity
Palaukoja, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
ПРОДАЕТСЯ В 2 НОМЕРАХ В ИГНАЛЕ, ХАЙБЕРС Г. Продается 2-комнатная квартира в Игналине. Малоэт…
€37,000
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Capital
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+37061014100 daiva.laiviene@capitalrealty.com
Дом с With furniture, с Furnace heating, с Stillroom в Degutiske I, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating, с Stillroom
Degutiske I, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
€24,600
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Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Дом с Furnace heating в Palaukoja, Литва
Дом с Furnace heating
Palaukoja, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
SODY С ДРУЗЬЯМИ НА ТВЕНЧЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ТЕЛЕФОН НЕ МОЖЕТ! Усадьба окружена эксклюзивным и ун…
€6,300
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Capital
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+37067622040 darius.daugela@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Kalnine, Литва
Дом с Furnace heating
Kalnine, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
В Игналинском районе, в деревне Калнин, продается бывшая усадьба. Усадьба предлагает прекрас…
€5,000
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Capital
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+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Baikeliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Baikeliai, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
€50,000
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Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse в Akriemiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse
Akriemiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
В деревне Юрген, Игналинский район. Рядом с лесом, в районе швейцарской местности, продаются…
€14,900
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Capital
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+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Zaliesius, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Zaliesius, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
ERZHIP НЕКОТОРЫЕ ( IGNAL RAJ. ) ТОЛЬКО 50 М. ИЗ ЭРЖИПА. ОЖИДАНИЕ СЛОВА С ЗДАНИЕМ И СЕЛЬСКОХО…
€46,000
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Capital
Языки общения: English
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой в Bausiske, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Bausiske, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА ДОМА 47,87 АРС С СТРОИТЕЛЬНЫМ СЕНОКОМ НЕСКОЛЬКО НЕКОТОРЫХ, НЕЗНАЧЕННЫХ РАЙ. ЗА 300 Г…
€18,000
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Capital
Языки общения: English
+37061632844 ruta.kucinskiene@capital.lt

Параметры недвижимости в Игналинский район, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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