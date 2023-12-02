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Квартиры в Григишкес, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Григишкес, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Григишкес, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 10/10
€120,000
в месяц
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