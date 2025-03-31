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Земельные участки в Giedraiciai, Литва

2 объекта найдено
Участок земли в Muravanka, Литва
Участок земли
Muravanka, Литва
For sale agricultural plot of Rudokai K. The plot in a picturesque place, a smooth terrain,…
$16,666
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Участок земли в Giedraiciai, Литва
Участок земли
Giedraiciai, Литва
A homeowner plot near Giedraičiai town for sale. Area - 0.88 ha; Paved access; Formed entran…
$13,030
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